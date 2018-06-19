Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında Türk askerinin ABD ile uzlaşma çerçevesinde Münbiç'e girmesi hakkında değerlendirmede bulundu. Konuşmasından satır başları;

YPG/PKK Suriye'de terör koridoru oluşturmak istedi. Bize yönelik bir tehdidin bertaraf edilmesi bizim için, Suriye'nin geleceği açısından önemli. Terörden temizleyip şehri gerçek sahiplerine teslim etmemiz gerekiyor.

Türkiye'deki Suriyelilerin dönmesi bakımından da Münbiç önemli. Biz Suriye için çaba sarfeden herkesle işbirliği yapabiliriz.

Bu terör örgütünün oynadığı oynadığı görmemek için saf olmak lazım. Bizim ABD ile Münbiç'te yaptığımız olay rejimle muhalefet arasındaki çatışmayı masa başına oturtarak çözmeye çalışmak.

Çatışmaların İdlib bölgesine sıçramaması lazım. Sıçrarsa Astana'nın da bir anlamı kalmaz. Bizim İran ile Rusya ile işbirliğimizin de bir anlamı kalmaz. İşbirliğimiz amacı çatışmasızlık bölgesi oluşturmak.

Cenevre sürecinde, Soçi'de Astana'da, şu anda Münbiç'te, Suriyelilerin geri dönmesi konusunda Türkiye oyun kurucu, lokomotif bir ülkedir.

O zamanki güvenlik danışmanı McMaster dahil hepsi silahların alacağını, numaralandırıldığını söylediler. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da silahların alınacağını söyledi. YPG'liler buradan çıkarken silahları teslim etmesi gerekiyor. Türkiye'de PKK nasıl zülmediyorsa orada da öyle...

Buradaki terör grupları Türkiye için de Suriye için de tehdittir. Sivilleri, kadınları, okulları, çocukları bombalamak doğru değildir.

(Kandil'e operasyon) Burada bir bataklık var. Çok şehit verdik. Bunun seçimle ne ilgisi var. Eğer seçimi düşünseydik, Afrin'i de seçim zamanı yapardık. Terörle mücadelenin seçimle ne ilgisi var. Diğer tarafta PKK yandaşlarının desteğini alabilmek için bunları söylüyorlar. İki senedir çukur siyaseti yaptıkları zaman oralardan temizledik. Sonra dağlardan temizledik. O zaman seçim mi vardı?

Biz ABD ile PKK ile mücadelede bir çalışma grubu kurduk. Bağdat'ın desteği çok önemli. Bu terör örgütü Erbil'e çok yakın. Maalesef Talabani'nin desteği var. PKK en büyük tehdidi Erbil'e oluşturuyor. Burada PKK en büyük tehdidi Erbil'e oluşturuyor. PKK'nın buradan temizlenmesi Irak'ın geleceği için de Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizin güvenliği için de önemli. Tahran'la da konuşuyoruz. Onlar da biliyorlar ki, bu teröristler bugün olmazsa yarın İran'a da saldırır. Lider kadrosu ara ara İran'a da kaçıyor. Nasıl bize sızıyorlarsa, İran tarafına da kaçıyorlar.

Bizim ABD'den iki isteğimiz oldu, biri FETÖ'yü ve diğer mensuğlarını bize iade et, iki, sizin de kanunlarınızı ihlal ediyor, bir soruşturma açın ve siz de göreceksiniz. Ne yapabilirizi konuştuk daha önce ve daha önce büyükelçimizin verdiği bilgi, FBI'ın daha önce başlattığı soruşturma, FBI'ın 29 eyalette kapsamlı bir soruşturma başlattığını büyükelçimize söylemiştir. Bazı ülkeler bu sızma konusunda geç kaldı, önlem alamadı, bazıları önlem aldı. Pompeo, "Sizden gelen FETÖ ile ilgili her türlü kanıt bizim için çok önemli" dedi. Almanya da son zamanlarda tehdit oluşturduğunu fark etmeye başladı.

Bu tür hukuki konular dahil, Brunson dahil, bir çalışma grubu kurduk. En geç Temmuz ayı içinde Ankara'da bir toplantı daha gerçekleştirilecek.

Alışmışlar istedikleri zaman silah verecekler, Türkiye fazla uzağa gitmesin, Rusya'dan alırsan yaptırım uygularım... 16 yıldır bu durum değişti. Sen Patriot sattın mı bana? Hayır. Param var, sen satmak istemedin, şimdi yeni savunma sistemleri alacağım. Satmadın, ben kimden alacağım? Ülkemi savunmak için ihtiyacım var. Birlikte karar verelim, ama samimi olalım. Amerika'nın da bunu anlaması lazım. Türkiye önemli bir müttefik. S-400 alırken de müttefiklerimizin düşman olarak tanınmasına gerek yok. Bunu bahane ederek, satmamak gibi eylemlere hiç gerek yok. 21 Haziran'da F-35'lerin ilk teslimi için tören yapılacak.

Avustralya ile imamların ortak eğitimleri dahil görüşüyoruz. Avustralya gibi bir ülkeyi yok saymak doğru değil.

Ab ile vize sürecinde 7 krititer kalmıştı, şimdi 6 kriter. Çok güzel, Türkiye'den manzaralar yer alan pasaportumuz var. Ekipler geldi, ne yapabilirizi konuştuk. Terörle mücadelede bazı değişiklikler istediler. Ekiplerimiz şu an çalışıyor.

Yurtdışında vatandaşlarımız oy kullanıyorlar, YSK'nın olmadığı yerlerde maalesef sandık açamıyoruz. Buralarda da sandık kurulu oluşturabiliriz dedik. Elektronik oya geçebiliriz.

(Yeni dönemde de bakan olacak mısınız sorusuna) Hiçbir zaman yorulmadık. Milletimizden aldığımız destekle enerjimiz de artıyor. Benim şahsıma güvenim var ama yetmez. Arkanızda güçlü bir lider olacak. Arkanızda sağlam duran bir millet olduğu zaman rahat oluyorsunuz. Asala terör örgütü diplomatlarımızı şehit ettiği için lise yıllarında diplomat olmak istiyordum. O nedenle uluslararası ilişkiler okudum. Bakanlık konusunda hiçbir talebim olmadı. Siyaset bir hizmet işidir. Seçimi inşallah cumhurbaşkanımız kazanacak. Ve ondan sonra takdir onun olacak. Kimi nerede uygun görürse öyle olacak. Benim en büyük gayem cumhurbaşkanımızın üzerindeki yükü hafifletmektir.

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