Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve Suriye'de terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Münbiç bölgesinde iki ülkenin ortak uygulayacağı yol haritasıyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun gündemindeki bir diğer konu da FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili olarak Amerikan makamlarıyla kurulan temaslardı.

Konunun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Washington'da yaptığı görüşmede gündeme geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu adam (Gülen) halen serbestçe dolaşıyor, Türkiye'yi tehdit ediyor, bunlara da fırsat vermemeniz gerekiyor dedik" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, FBI'ın Gülen ile ilgili bir soruşturma başlattığı belirterek, "Bu konuda FBI'ın ciddi bir şekilde soruşturma başlattığını Pompeo da teyit etti. Biz de bu soruşturmadan memnuniyet duyduğumuzu ve işbirliği yapabileceğimizi belirttik." şeklinde konuştu.

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