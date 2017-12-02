Çavuşoğlu: FETÖ, ABD yargısına da sızmıştır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de görülen Mehmet Hakan Atilla davasıyla ilgili konuştu.

Çavuşoğlu, "FETÖ, Türkiye'deki Amerikan misyonlarına da sızmış, Amerikan yargısına da kongresine de her yere, tüm kurumlarına sızmıştır. O yolla, bu yolla, legal ya da illegal." dedi.