Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile telefonda görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün bir grup terör örgütü yandaşını Elysee Sarayı'nda kabul etmiş, Fransa’nın Münbiç’e asker göndereceği belirtilen toplantıda, Macron’un terör örgütü YPG’ye destek garantisi verdiği öğrenilmişti.



Macron, yaptığı açıklamada, "Kürtlere destek garantisi verdik. SDG-Türkiye arasında arabulucu rolü oynamak istiyorum. Suriye'nin kuzeyinin istikrara kavuşması için çalışacağız" ifadesiyle tepki çekmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Twitter'daki hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'yi temsil eden bir heyetle görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. "Türkiye'nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz. Terör yapılanmalarını meşrulaştırmak anlamına gelecek adımlar atmak yerine dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir. Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün gerçek kimliğini gizleyemez." paylaşımında bulundu.

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Fransa'daki son gelişmelere dair açıklamalar yaptı. "Cumhurbaşkanımız: 'PKK'yla PYD'yi aynı görmeyen, DEAŞ’la mücadeleyle YPG’yle mücadeleyi eşdeğer tutmayan tüm yaklaşımlara kapımız kesinlikle kapalıdır. Biz bunların hepsinin de aynı yılanın yavruları olduğunu biliyoruz.' Cumhurbaşkanımız: 'Bu tavrından sonra Fransa’nın hiçbir terör örgütünden, hiçbir teröristten, hiçbir terör eyleminden şikâyetçi olma hakkı kalmamıştır. Teröristlerle yatıp kalkan, hatta onları saraylarında ağırlayanlar, yaptıkları yanlışı er geç anlayacaklardır."

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