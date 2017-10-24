Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşıyla telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Johnson ile telefonda görüştü.

AA'nın haberine göre; karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede Çavuşoğlu ve Johnson, Irak, Suriye ve Avrupa Birliği konularını ele aldı.