Çavuşoğlu Lavrov'la Suriye'yi görüştü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

AA'nın Diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü.

Görüşmenin, Rus tarafının talebi üzerine gerçekleştiği öğrenildi.

Bugün gündüz saatlerinde Rusya'nın Astana Delegasyonu, "Türkiye'nin İdlib'deki durumu dengelemesini ümit ediyoruz. İdlib'de tansiyon hala yüksek ve radikal grupların saldırı tehdidi var. Ancak, Türk ortaklarımızın İdlib'deki durumu dengeleme görevini yerine getireceğini ve istikrara kavuşturcağını umuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 7'ncisi düzenlenen Suriye konulu toplantı, Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin ikili görüşmeleriyle başlamıştı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 7'ncisi düzenlenen Suriye konulu toplantıda taraflar, dün düzenledikleri ön görüşmelerde öncelikli olarak Esad rejiminin cezaevlerindeki tutuklu ve esirlerin serbest bırakılmasını ele aldı.

Türk ve Rus heyetleri, öncelikli olarak rejimin süren ateşkes ihlalleriyle ilgili ikili görüşme gerçekleştiriyor.

Askeri muhalefet heyeti de Birleşmiş Milletler (BM) ile yapacakları toplantı öncesinde istişare yapıyor.