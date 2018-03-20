Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " ABD ile görüşmeler kesilmedi, devam ediyor. Önümüzdeki günlerde müsteşarımzı ABD'ye gidecek" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta yapacağı Washington ziyareti ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınmasının ardından iptal edilmişti.

ABD İLE YAPILAN 90 GÜNLÜK MUTABAKATTA NELER VARDI?

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Ankara ziyaretinde anlayış birliğine varılan Suriye Çözüm Planı’nın detayları 19 Mart’ta iki ülke dışişleri bakanlarının bir araya geleceği toplantıda konuşulacaktı ancak Tillerson gidince planın işleyip işlemeyeceği merak konusu oldu.

Mike Pompeo dışişleri bakanlığı görevini devraldıktan sonra Türkiye bu konuda nabız yoklayacak.

Tillerson’un Ankara’ya önerdiği ve şu an askıda olan, “90 Gün Planı”nın detayları ise şunlar:

İSTİHBARAT PAYLAŞIMI: Türkiye ile ABD arasında Suriye ve Irak’ta terörizmle mücadelede istihbarat paylaşımı ileri noktaya taşınacak. İstihbarat kuruluşları daha sıkı işbirliği yapacak. ABD ve Türkiye, terör örgütünün lider kadrosuna yönelik ortak operasyon yapacak. Bu mekanizmaya Irak da dahil olacak.

90 GÜNDE MÜNBİÇ: ABD, 90 gün içinde Münbiç’ten YPG/PKK’nın çıkarılmasını sağlayacak. Münbiç’te 30 kişilik gözlemci ya da idare kadrosu oluşturulacak. Bu kadro PYD dışındaki yerel unsurlardan seçilecek. Türkiye her ne ad altında olursa olsun PYD orijinli isimlerin bu komite içinde olmasını istemiyor.

SÜRE DOLDU: ABD’nin önerdiği ve Türkiye’nin, ABD’nin samimiyetini somut adımlarla test etmek isteği teklifin detaylarının çalışılması için 16 Şubat’tan itibaren 30 günlük süre öngürülmüştü. Süre doldu ancak detayları görüşebilmek için ABD yönetiminin tutumu ve yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun görevine başlaması bekleniyor. Ankara, Tillerson’ın bu teklifi Trump’ın talimatıyla yaptığını ve Trump’ın bundan geri adım atmayacağını düşünüyor.

ŞEHİR ŞEHİR ARINDIRMA: Plan Münbiç’te başarılı olursa başta Rakka olmak üzere YPG’nin bulunduğu yerlerde de uygulanacak. Fırat’ın doğusunda, Ayn el Arap’ta da kademeli uygulanacak stratejiye şehir şehir arındırma stratejisi deniliyor.



SURİYE GENELİNDE: Terör örgütleri etkisiz hale getirilince Suriye halkı yurtlarına dönecek. Maddi destek sağ- lanacak. Arındırılan yerlere; Arap, Türkmen, Süryani, Kürt; terö- rist olmayan yerel unsurlardan geçici yönetim atanacak. Siyasi çözüm sağlanırsa bu yönetimler merkeze entegre edilecek.

SİLAHLARI TOPLAYIN: Türkiye, ABD’den samimiyet testi olarak YPG’ye verilen silahların toplanmasını istedi ancak ABD adım atmadı. ABD, silah ve mühimmatların tükendiğini savunsa da Ankara fotoğraflarla bu tezi çürüttü. Ankara’nın, “YPG asla olmayacak” ısrarı, Washington’da karşılık bulmuş görünüyor.

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