Çavuşoğlu'ndan kritik Münbiç açıklaması!

4 Haziran'da Washington'ı ziyaret edecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu.

4 Haziran'da konuyla ilgili bir yol haritası çıkabileceğini belirten Çavuşoğlu, " YPG çıkacak, Türkiye denetleyecek. ABD Kandil bağlantılıları çıkarmak istiyor. Çekilmede güvenliği sağlayacağız. Anlaşırsak, modeli tüm Kuzey Suriye'de uygulayabiliriz. ABD'nin YPG-PKK bağını koparmak istediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

F-35'LERİN TESLİMATI

ABD'den F-35 savaş uçaklarının alınmasıyla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "F-35 alımı konusunda endişem yok, anlaşma hukuki. 'Canım sıkıldı, uygulamıyorum' diyebilecekleri bir anlaşma değil. Uçaklar verilmezse ihtiyacımızı başka yerden karşılarız" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının ardından Türkiye'ye çağrılan, Türkiye'nin ABD Büyükelçisi'nin tekrar Washington'a döneceğini söyledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER