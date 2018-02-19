Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşmacı olarak katıldığı bir oturumda moderatörün "Türkler Kürtlere karşı" ifadesine, "Biz Kürtlere değil terör örgütlerine karşıyız." sözleriyle tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, konferansta katıldığı bir oturumda, moderatörün konuşması sırasında Türkler Kürtlere karşı" ifadesi kullanmasını eleştirdi.

Çavuşoğlu, "Öncelikle Türkler Kürtlere karşı diye kullandığınız terminolojiye itiraz etmek istiyorum. Biz ne Türkiye ne İran ne Irak ne Suriye'deki Kürtlere karşıyız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 350 bin Suriyeli Kürt'ün YPG tarafından zorla yerlerinden edildiğini ve henüz hiçbirinin evlerine dönemediğini vurgulayarak, "Biz PKK'ya, PEJAK'a, YPG'ye, DEAŞ'a, El-Kaide'ye, El-Nusra'ya karşıyız. Yani tüm terör örgütlerine karşıyız." diye konuştu.

Oturum moderatörü, Çavuşoğlu'nun tepkisini "mesaj alınmıştır" sözleriyle yanıtladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, oturumdaki konuşmasında DEAŞ'ın ortak düşman olduğunu fakat bir terör örgütünü yenmek için başka bir terör örgütünü desteklemenin büyük hata olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Bu tehdit sadece Türkiye'ye yönelik değil; Afganistan'da Taliban'ı Rusya'ya karşı destekleyen ülkeler şimdi tüm bu terör örgütleriyle kendileri uğraşıyor. Peki en başta neden desteklediniz bu terör örgütünü bir ülkeye karşı? Ben burada Afganistan'da devletin yaptıklarını meşrulaştırmaya çalışmıyorum. Ama bir terör örgütünü başka bir terör örgütüne karşı desteklemek büyük bir hatadır ve ülkenin geleceğini tehdit eder, bölgedeki istikrarı da etkiler. Eğer Suriye'nin geleceği umurumuzda ise uyanık olmak zorundayız. YPG'yi neden destekledi YPG'ye o kadar silahı neden verdi? DEAŞ'ı yenmek için. Ama Rakka'da nasıl işbirliği yaptıklarını da gördük. Anlaşma yaptıklarını gördük."

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