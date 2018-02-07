Bakan Çavuşoğlu, Tahran'daki temasları kapsamında İranlı mevkitaşı Cevat Zarif ile bir araya geldi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek.



Edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun bir gün sürmesi beklenen İran ziyaretinde bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınacak.

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