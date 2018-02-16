Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında Ankara Palas'ta yapılan görüşmenin detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Habertürk TV'nin haberine göre, Ankara Palas'ın dışında Tillerson'a yönelik protestolar yapılırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tillerson'a tarihi binanın tam karşısında bulunan cumhuriyetin kurulduğu ilk Meclis'i gösterdi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden sonra Ankara Palas'ta ağırlanan Tillerson'a duvardaki Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü fotoğraflarını gösterdi.

İki bakan arasındaki görüşmenin ardından basın toplantısının yapılacağı salonda da hareketlilik vardı. Çok sayıda gazetecinin katıldığı basın toplantısında, Türk ve ABD'li gazeteciler geniş güvenlik önlemlerinin ardından salona alındı.

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