Çavuşoğlu: Trump, Erdoğan'a "YPG'ye artık silah verilmeyecek" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüşmesine ilişkin bir soru üzerine, "Bizim Amerika ile ilişkilerimizin olumsuz anlamdaki en çok konulardan birisi ise FETÖ ile diğer konuların yanında ABD'nin YPG'ye vermiş olduğu silahlardır. En son bazı zırhlı araçların da verildiğini gördük.
Sayın Cumhurbaşkanımız, bu rahatsızlığını bir kez daha sayın Trump'a iletmiştir. Sayın Trump da net bir şekilde talimat verdiğini bundan sonra YPG'ye silah verilmeyeceğini esasen bu saçmalığa daha önceden son verilmesi gerektiğini net bir şekilde söylemiştir. Net bir şekilde generallere ve ulusal güvenlik danışmanına talimat verdiğini ve bundan sonra herhangi bir silahın verilmeyeceğini Trump sayın Cumhurbaşkanımıza net bir şekilde söylemiştir. İfadelerinden memnuniyet duyduk uygulamada da görmek istiyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Leonard She Okitundu ile ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüşmesine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "Görüşmede, Cumhurbaşkanımız, Soçi ile ilgili bilgiler aktarmıştır. Suriye ilgili siyasi çözüm ile ilgili konularda Rusya ile Amerika'nın da görüşleri örtüşüyor. Bizim de Amerika ile görüşlerimizi örtüşüyor. Tabi örtüşmeyen konular da var. Biz nasıl Soçi'de YPG'nin ulusal diyalog kongresine katılmasına karşı çıktıysak ki İran da bu konuda karşı çıkmıştır. Terör örgütlerinin burada yer almaması gerekir.
KONGREYE KİMLERİN KATILACAĞINI DA 3 ÜLKE BİRLİKTE İSTİŞARE EDECEK KARAR VERECEK
Özelikle Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymayan grupların da bu kongrede yer almayacağını net bir şekilde belirttik. Kimlerin katılacağını da 3 ülke birlikte istişare edecek karar verecek. YPG'nin böyle bir oluşumda yer almaması gerektiği çok net bir şekilde Trump'a da iletmişlerdir.
Bizim Amerika ile ilişkilerimizin olumsuz anlamdaki en çok konulardan birisi ise FETÖ ile diğer konuların yanında ABD'nin YPG'ye vermiş olduğu silahlardır. En son bazı zırhlı araçların da verildiğini gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu rahatsızlığını bir kez daha sayın Trump'a iletmiştir.
''TRUMP YPG'YE SİLAH VERİLMEYECEĞİ TALİMATINI NET BİR ŞEKİLDE SÖYLEMİŞTİR''
Sayın Trump da net bir şekilde talimat verdiğini bundan sonra YPG'ye silah verilmeyeceğini esasen bu saçmalığa daha önceden son verilmesi gerektiğini net bir şekilde söylemiştir.
Konuşmanın ileriki aşamalarında bir kere daha bu sözünü teyit etmiştir. Net bir şekilde generallere ve ulusal güvenlik danışmanına talimat verdiğini ve bundan sonra herhangi bir silahın verilmeyeceğini Trump sayın Cumhurbaşkanımıza net bir şekilde söylemiştir.
Biz bu ifadelerinden memnuniyet duyduk. Bize tehdit oluşturan ve Suriye'yi bölmeye çalışan bu örgüte silah verilmeyeceğinin sözünün net bir şekilde verilmesi bizi memnun etmiştir. Bunu uygulamada da görmek istiyoruz.
Diğer ikili konular da samimi bir ortamda telefonda iki başkan arasında görüşülmüştür. En kısa zamanda tekrar görüşme konusunda teyitleşmişlerdir. Esasen Cumhurbaşkanımız ile Trump arasında hem yakın bir dostluk var hem de sık sık telefonda görüşüyorlar veya uluslararası toplantılarda yine aynı şekilde bir araya geliyorlar. Diyaloğun devam etmesi, iki ülkenin ilişkilerinin normalleşmesi bakımından önemlidir.
Artık vize sorununun tamamen kaldırılması konusunda düşüncemizi de Cumhurbaşkanımız, Trump'a iletmiştir. Böyle gereksiz bir problemin iki ülke arasında olmaması gerektiğini tekrar vurguladık."
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