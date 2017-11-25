Çavuşoğlu: Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump ile yapılan görüşmeyle ilgili konuştu.

Çavuşoğlu, "Trump'ın sözünü tutmasını beklemek en doğal hakkımız" dedi. Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada Trump'ın YPG'ye silah yardımının duracağını söylediğini belirtmişti.

Çavuşoğlu ayrıca, Batum'da bir Türk işadamına ait otelde çıkan yangında ölen 12 kişi arasında Türk vatandaşı bulunmadığını belirtti.