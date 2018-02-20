Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esad rejiminin Afrin konusunda terör örgütü YPG ile anlaşmaya vardığı yönündeki iddialarla ilgili konuştu.

Çavuşoğlu, rejim güçlerinin henüz Afrin'e girmediğini, girip girmeyeceğinin de belirsiz olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "YPG ile kim mücadele ederse bizim için sorun yok. Rejim YPG'Ye detesk için gelirse bizi kimse durduramaz. YPG'yi kim korursa bizim için eşittir YPG'dir. YPG, Mehmetçik korkusuyla sürekli rejimi davet ediyor." ifadelerini kullandı.

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