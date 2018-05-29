Doğu Karadeniz'de sabahın erken saatlerinde çay bahçelerine giden üreticiler, yanlarından ayırmadıkları çay makaslarıyla yeni sezonun ilk sürgününde son hasatlarını yapmaya devam ediyor.
Yöre insanının yanı sıra çevre illerden ve Gürcistan'dan gelen işçilerin de çalıştığı hasat döneminde toplanan yaş çaylar, verilen kotalar doğrultusunda ÇAYKUR veya özel sektörde hizmet veren çay fabrikalarına satılıyor.
ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ramazan ayında çay alımlarında herhangi bir sorun yaşanmadığını, son günlerde günlük 2 bin 500 ton yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Mayıs ayında başlayan alım işlemlerinin büyük oranda bittiğine işaret eden Alim, "Bu yıl ilk kez doğudan batıya yaş çay aynı anda geldi. Yani geçmişte Artvin'in Borçka ilçesinden ilk yaş çay alımı yapılırken bu yıl ilk kez Rize'nin Kalkandere ilçesinden de alım yapıldı. 1 Mayıs itibarıyla bütün üreticiler hasat işlemlerine başladı ve bugüne kadar yaş çay alım kampanyası büyük oranda bitirildi." dedi.
"206 BİN 850 TON YAŞ ÇAY ALIMI YAPILDI"
Alim, verimin bu sürgün döneminde yüksek olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Bugüne kadar 206 bin 850 ton yaş çay alımı gerçekleştirdik. Birinci sürgünün 210 ile 215 bin ton arasında olacağını tahmin ediyoruz. Organik çayda 10 bin ton, beyaz çayda ise 104 kilogram çay alımı yaptık. Normal bütçemize uygun bir süreci yakaladık. Yaptığımız değerlendirmelerde rekoltenin, verimin yüksek olduğunu gördük. Yaş çay kilogramına ise yüzde 16 gibi bir zam verildi. Üretici bu anlamda memnun oldu."
"ÖNEMLİ OLAN ÜRETİCİNİN KENDİ ÇAYINI KENDİNİN TOPLAMASI"
Üreticinin çay bahçesinde hasadı kendisinin yapmasının önemli olduğunu vurgulayan Alim, bunun verimi direkt olarak etkilediğini söyledi.
Alim, çayın dikkatsiz toplanmasının ikinci sürgün döneminde verimi düşürdüğüne değinerek, "Üretici kendisi toplayıp satsa çok daha iyi olacak. Yabancı işçilere toplattırıyoruz. Gürcü işçiler maalesef ürünü biraz dikkatsiz topladığı için ikinci sürgünde ürünün verimi düşüyor. Derinden çay topluyorlar ve yabancı işçinin günlük yevmiyesi 150 lira. Maalesef üreticilerimiz kendileri çok fazla toplamıyorlar." ifadelerini kullandı.
Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'de 40 dönümlük arazisinde günübirlik işçilerle çay hasadı yapan Nusret Çepnioğlu da birinci sürgünde istedikleri verimi aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Çay bahçelerimin tamamını yarıcı olarak dediğimiz günlük işçilere veriyorum. Çay bahçesinde hasatla ilgili bir şeye karışmıyorum. Bütün işleri tamamen işçiler yapıyor ve toplanan çayın gelirinin yarısını onlar, yarısını da ben alıyorum. Bana göre Türkiye'de çay tarımı çok önemli. Birinci sürgünde çok şükür istediğimiz verimi aldık."
Çay hasadında çalışanlardan Ramazan Çepni ise gün doğmadan başlayan çay toplama çalışmasında ramazan olmasına rağmen sorun yaşamadıklarını ifade etti.
Çayın, bölge ve kendileri için nimet olduğunu vurgulayan Çepni, "Devletimiz ne veriyorsa şükrediyoruz. Devlet bu sene güzel bir para verdi. Şu anda birinci sürgünün son zamanları. Bundan sonra ikinci sürgünümüz ve üçüncüsü var. Çay bizim için veli nimet. Topluyorsun kantara koyuyorsun ve paranı alıyorsun." dedi.
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