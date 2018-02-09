İstanbul’da 1’i kadın 3 kişilik bir dolandırıcılık çetesi, “Sizi sigortalı çaycı olarak işi alıyoruz” dedikleri, yaşlı ve kimsesiz kişiler adına şirket kurup, 10 milyon liralık vurgun yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Malatya ve Elazığ’da vurgun yapan dolandırıcılık çetesine karşı soruşturma başlattı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üzerine onlarca şirket kurularak piyasayı dolandıran şirketlerin sahibi olarak görünen 59 yaşındaki Yılmaz Ç.’nin ifadesini aldı. Yılmaz Ç., “Ben o şirkete asgari ücretli çaycı olarak girmiştim. Yapılan dolandırıcılıktan haberim yok. Benim gibi birkaç kişi var” dedi. Çetenin, çok sayıda vatandaşı kandırıp adlarına şirket kurdukları, bu şirketler adına aldıkları çeklerle piyasadan mal alıp sattıkları belirlendi. Polis şimdi yaşlı ve kimsesiz kişileri kandırarak üstlerine onlarca şirket kurarak vurgun yapan 1’i kadın 3 kişiyi arıyor.
Fatih Küçükpazar’da seyyar simitçilik yapan Yılmaz Ç., başından geçenleri Gazete Habertürk’ten Nihat Uludağ'a anlattı:
‘ÖMRÜM BOYUNCA ÖDEYEMEM’
“Bir gün simit satmak için girdiğim bir kahvehanede adının Faruk olduğunu söyleyen bir adam, ‘Sana iş bulayım, sigortalı çalışmak ister misin?’ dedi. Çok sevindim. İnşaat şirketleri olduğunu söyleyen adam benim çaycılık yapacağımı söyledi. Formalite bazı evrakları notere gidip imzalamam gerektiğini söylediler, imzaladım. Sonra ofiste onlara çay demleyip servis ettim. Daha sonra şube açıyoruz deyip beni Kocaeli, Sakarya, Malatya ve Elazığ’a da götürdüler. Oralarda da aynı şeyleri yaşadım. Sonra yeniden İstanbul’a döndük. Bir gün işe gittiğimde ofisin taşındığını gördüm. Bir süre sonra Türkiye’nin dört bir yanından milyonlarca liralık haciz ve alacak yazıları evime gelmeye başladı. Sonradan öğrendim ki, benim adıma onlarca şirket kurup, bu şirketler adına aldıkları çeklerle, piyasadan mal alıp satmışlar ve bu yöntemlerle insanları dolandırmışlar. Kimlikleri de sahteymiş. Sigortalı bir iş buldum diye sevinirken, kâbusu yaşadım. Bu kadar borcu ömrümün sonuna kadar ödemem mümkün değil. Polisin, 3 dolandırıcıyı yakalamasını istiyorum.”
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