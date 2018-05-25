Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde balık avlamak için gittikleri Keşiş Çayı'nda yağmur nedeniyle su debisinin yükselmesi sonucu mahsur kalan Serdar Menekşe, Zafer Menekşe, Mustafa Kemal Yılmazer ve Ömer Nas, AFAD ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonunda kurtarıldı.

5 saat çayda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 4 kişi, olay yerinde bekleyen ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen Serdar Menekşe, Mustafa Kemal Yılmazer, Zafer Menekşe ve Ömer Nas, ekiplere teşekkür ederek evlerine gitti.

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