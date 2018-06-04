Beşiktaş’ta içinde kadınların da olduğu hırsızlık çetesi, bir mağazadan tencere takımı ve çaydanlık çaldı. Gazete Habertürk'ye yer alan habere göre olay önceki gün saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Çete mutfak eşyaları satan bir mağazaya geldi. İçlerinden biri ortalığı kolaçan ederken, diğeri ise mağaza çalışanını oyalamaya başladı. O sırada dışarıda bekleyen erkek hırsız, saniyeler içerisinde çaydanlığı çaldı. Çaydanlığın çalınmasının ardından içeriye giren kadın hırsız da reyonda duran tencere takımını kaşla göz arasında aldı. İçerideki diğer kadın hırsızın da çıkmasının ardından, çete çaldıkları malzemelerle kayıplara karıştı.

Hırsızlık anları mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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