Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor, TFF 1.Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk yarıda girdiği pozisyonları gole çeviremedi. Konuk ekip de ev sahibine ayak uydurunca ilk devreden gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da rakip kaleye yüklenen ve Adana Demirspor kalesini abluka altına alan Rizespor, 26 şut çektiği maçta golü 85. dakikada bulabildi.

Çaykur Rizespor'un yeni yıldızı Vedat Muriqi attığı golle takımına 3 puanı getirdi ve skoru belirledi. Çaykur Rizespor aldığı bu 3 puanla birlikte 2. sıraya yükseldi ve puanını 37 yaptı. Adana Demirspor ise 20 puanda ve 14. sırada kaldı.

Çaykur Rizespor: 1 - Adana Demirspor: 0