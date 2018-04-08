İbrahim Üzülmez yönetimindeki Çaykur Rizespor, Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Eskişehirspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip maçın henüz 1. dakikasında öne geçti. Vedat Muriç, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden yaklaşık 8 dakika sonra Muriç bir kez daha sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarının son dakikalarında Rizespor bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Samu hata yapmadı ve skoru 3-0'a getirdi.

Mücadelede 65. dakika oynanırken Rizespor 4. golü buldu. Ev sahibinde rakip fileleri havalandıran isim Süleyman Koç oldu.

Eskişehirspor'un tek golü 84. dakikada Hasan Hüseyin Acar'dan geldi. Maçta başka gol olmadı ve Rizespor, karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 59'a yükseltirken Eskişehirspor haftayı 31 puanla kapattı.