İbrahim Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Eskişehirspor karşısında istedikleri sonucu aldıklarını belirtti.

Ligin 31. haftasında önemli bir deplasman maçına çıkacaklarını kaydeden Üzülmez, "Her takımın kendine göre hedefi var. Denizlispor'un alt sıralardan kurtulma hedefi var. Bizim de hedefimiz var. Bir şekilde ligi zirvede bitirmek istiyoruz. Bu düşünceler, maçın ne kadar zor geçeceğini gösteriyor." dedi.

Rakiplerinin önemli oyuncularının olduğuna işaret eden Üzülmez, "Bizim için zor bir deplasman maçı olacaktır. Oyuncularım artık bu olayın bilincindeler. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor, takım içinde yardımlaşmayı ve bütünleşmeyi ortaya koymaya çalışıyor. İnşallah iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

İbrahim Üzülmez, rakiplerinin karşılaşmalarına bakmaksızın kendi maçlarını en iyi şekilde değerlendirip sahadan istedikleri sonuçlarla ayrılmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki haftalarda da bu avantajımızı rakiplerimize vermek istemiyoruz. Saha içerisinde oyun anlamındaki üstünlüğümüzü kabul ettirerek, düşündüklerimizi ortaya koymayı hedefliyoruz. Takımımızı hedefimize ulaştırmak istiyoruz."

Eskişehirspor karşısında iki gol kaydeden Vedat Muric'in çok karakterli bir oyuncu olduğunu kaydeden Üzülmez, şunları söyledi:

"Çok inandığımız bir oyuncu. Saha içerisinde gol atmadığı dönemlerde de bize çok önemli işler yaptı. Bizlere de inanan oyuncularımızdan biriydi. Bu haftalarda Vedat elinden gelenin fazlasını yerine getiriyor. Sadece attığı golleri demiyorum. Saha içerisinde mücadele anlamında doğru işler yapıyor. Takımına pozitif yönde katkı vermeye çalışıyor. Son haftalarda goller atmaya başladı. Bizim için çok iyi bir oyuncu. Bu performansı önümüzdeki haftalarda da devam eder. Bizim için her oyuncu değerli ve önemlidir. Takımın menfaati doğrultusunda önümüzdeki haftalarda kime görev verirsek en iyisini yapmaya çalışacaktır."

SAMUDIO: RİZE'DE ÇAYKUR RİZESPOR'DA MUTLUYUM

Yeşil-mavili futbolcu Braian Samudio ise gol atmaktan çok takımına katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.

Takımına ve arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştığına dikkati çeken Samudio, "Bunun için de elimden geleni yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Bugüne kadar 18 gol attım. Açık söylemek gerekirse ligin başında böyle bir performans beklemiyordum. Bunu çalışmaya bağlıyorum. İbrahim hocamız da bu konuda bana çok yardım ediyor." şeklinde görüş belirtti.

Samudio, Çaykur Rizespor'da kalmak istediğini ve bonservis konusunun kısa sürede çözüleceğini dile getirerek, "Rize'de ve Çaykur Rizespor'da mutluyum. Futbol kariyerimin en iyi dönemini geçiriyorum. Takımın bir parçası olarak oynayacağımız maçlara odaklandım. Süper Lig'e çıktığımızda hedeflerimizle birlikte daha da iyi olacağım." ifadelerini kullandı.

Attığı her golün kendisi için ayrı bir anlamının olduğunu aktaran Samudio, "Ankaragücü maçında attığım iki golde taraftarların çıldırdığını gördüm. Tüylerim diken diken oldu." dedi.

Samudio, kalan dört karşılaşmayı da kazanarak Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak istediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu hafta oynayacağımız Denizlispor maçı bizim için final olacak. Rakiplerimiz Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü birbiriyle oynayacak. Biz de önce Denizlispor, ardından Giresunspor ile oynayacağımız maçı kazanarak şampiyonluğu perçinlemiş oluruz. Bu yönde motive oluyoruz. Bugün olduğu gibi sezon sonunda da ligin en üstünde yer alan takım olmak istiyoruz."