Çaykur Rizespor'da 3 kadro dışı!

TFF 1. Lig'de Gaziantepspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, futbolculardan Oğulcan Çağlayan, Davide Petrucci ve Osagie Bright Edomwonyi'nin, yönetim kurulu karar verinceye kadar takımdan ayrı çalışacağını söyledi.
Yardımcı yaptığı açıklamada, ligde son 5 maçta galip gelemediklerini, bu süre içerisinde radikal kararlar almak durumunda kaldıklarını belirtti.
Teknik heyetteki değişimin ardından iki haftadır takımda beklenen kıpırdanmanın yaşanmadığını dile getiren Yardımcı, "Son oynadığımız Gaziantepspor maçı bizi son derece üzdü. Futbol adına istediklerimizin hiçbirini yapamadık. Yaşanan gelişmelerin ardından Gaziantep'te bir toplantı yaparak kararlar almak zorunda kaldık." dedi.
Alınan sonuçların beklentilerin çok uzağında kaldığını ifade eden Yardımcı, şunları kaydetti:
"Zor bir dönemden geçiyoruz ve radikal kararlar almak zorunda kalıyoruz. Aldığımız kararlar doğrultusunda Oğulcan Çağlayan, Petrucci ve Edomwonyi, yönetim kurulu karar verinceye kadar takımdan ayrı çalışacak. Hafta içi Kahramanmaraşspor ile yapacağımız maçın ardından gerekli kararları vererek uygulamaya koyacağız."
Başkan Yardımcı, büyük hedefler için çıktıkları yolda bu kadar çok puan kaybının kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.
- çaykur rizespor
- Davide Petrucci
- Oğulcan Çağlayan
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