Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Süper Lig'e yükselebilmeleri için bir galibiyete ihtiyaçları kaldığını, bunu başarıp ait oldukları Süper Lig'e dönmek için çalıştıklarını söyledi.
Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları Akın Çorap Giresunspor mücadelesinde çok zorlu bir mücadele ortaya koyduklarını ve zaman zaman çok sıkıntılı anlar yaşadıklarını belirti.
Oyunun sıkıştığı anlarda taraftarın fazlası ile üzerine düşen görevi yerine getirdiğine değinen Bakır, taraftarın desteği ile zor da olsa sahadan 1-0 galip ayrılarak Süper Lig yolunda büyük bir adım attıklarını ifade etti.
Bakır, Süper Lig'den geçen sezon şanssız bir şekilde düştüklerinin altını çizerek, "Çok çalıştık, emek verdik ve yolun sonuna yaklaştık. Süper Lig'e yükselmemiz için bir galibiyete ihtiyacımız var. Bunu başarıp yeniden ait olduğumuz Süper Lig'e dönmek istiyoruz. Bunun için önümüzdeki iki maçın da çok çetin geçeceğini biliyoruz." dedi.
Hafta sonu deplasmanda, Süper Lig hedefi için mücadele eden Ümraniyespor'a konuk olacaklarını anımsatan Bakır, "Rakibimiz önemli oyunculardan kurulu güçlü bir kadroya sahip. Son hafta ise play-off yarışı veren Gazişehir Gaziantep'i konuk edeceğiz. Süper Lig'e bir basamak kaldı. Son basamağı üstüne çıkmak kolay olmayacak ama buraya kadar gelmişken biz de pes edecek değiliz." diye konuştu.
Bakır, taraftarın takım için son haftalarda önemli işler yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Çok zor zamanlarda takımın güçlü kalmasını sağladılar. Özellikle son oynanan maçta 90 dakika susmayarak destek olmaları galibiyete etki etti. Bu sezondan çok önemli dersler aldık. Birlik ve bütünlüğümüzü sağladık. Camia olarak daha ileri gitmek için çok daha enerji harcamamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Sağlam adımlarla hedefimize ulaşmak için gayret gösteriyoruz."
Bakır, hafta sonu deplasmanda oynanacak Ümraniyespor maçın da da taraftarlardan aynı desteği beklediklerini sözlerine ekledi.
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