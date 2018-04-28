Çaykur Rizespor'da Süper Lig sevinci

Çaykur Rizespor'da, bir sezon sonra yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükselmenin mutluluğu yaşanıyor.
Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun 33. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenerek 66 puana ulaşan Çaykur Rizespor, bitime bir hafta kala şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Geçen sezonu 36 puanla 16. sırada tamamlayarak Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor, 2017-2018 sezonunda mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig'den tekrar bir üst lige çıktı.
Rize'deki Çaykur Rizespor taraftarları Ümraniyespor maçını, Memiş Ağa Parkı'ndaki dev ekrandan izledi. Maçtan sonra taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluk coşkusu yaşayan taraftarlar, araçları ile şehir turu atarak takım bayraklarını salladı.
KARAMAN YÖNETİMİNDE BAŞLADI, ÜZÜLMEZ'LE DEVAM ETTİ
Çaykur Rizespor yönetimi, 2016-2017 sezonunda küme düşmeye rağmen teknik direktör Hikmet Karaman ile yoluna devam kararı verdi.
Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan yeşil-mavili ekip, Süper Lig'den düştüğü kadroyu da büyük ölçüde korudu. Yeşil-mavili ekip Karaman yönetiminde çıktığı 4 lig maçını kazanarak 12 puanla lige hızlı başlangıç yaptı. Karaman, 4 maçlık seriden sonra takımı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alınca görevinden istifa etti.
Karaman'dan boşalan teknik direktörlüğe 2013-2014 sezonunda Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli'nin de yardımcılığını yapan İbrahim Üzülmez getirildi.
Üzülmez yönetimindeki Rize ekibi, ilk iki maçında Samsunspor ile 1-1, Gaziantepspor ile 0-0 berabere kalarak 4 puan kaybetmesine rağmen ardından hızlı bir yükseliş göstererek ilk yarıyı 34 puanla lider olan MKE Ankaragücü ve 32 puanlı Ümraniyespor'un ardından 31 puanla 3. sırada tamamladı.
Kadrosuna 7 oyuncu katarak ikinci yarıya başlayan Çaykur Rizespor, ikinci yarıda çıktığı 16 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alırken sadece Altınordu'ya sahasında 3-0 kaybetti.
Ligde son olarak Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yenerek puanını 66'ya çıkaran Çaykur Rizespor, bitime bir hafta kala Ankaragücü ile 4 puanlık farkını koruyarak şampiyon olup Süper Lig'e yükselmeyi başardı.
Geçen sezonun 34. haftasında 3 Haziran'da sahasında Alanyaspor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor, 330 gün sonra Süper Lig'e döndü.
Yeşil-mavili ekip, ligin son haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep ile yapacağı maçla sezonu tamamlayacak.
İBRAHİM ÜZÜLMEZ: GURURLUYUZ
Ümraniyespor galibiyetiyle normal sezonun bitimine 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.
Sözlerine, "Çok mutluyuz arkadaşlar." diyerek başlayan Üzülmez, "Sezon başından itibaren kolay yollardan geçmedik. Süper Lig'e yükselişimizi böylesine önemli bir maçı kazanarak perçinlemek bizi çok mutlu etti. İyi bir takım olduğumuz hep söyledik. Yetenekli bir takımız ama bu yeterli değildi. Takım bütünlüğünü ortaya çıkarmaya çalıştık. Takım olarak çok çalıştık, emek verdik ve sonucunu aldık." şeklinde konuştu.
Rakipleri Ümraniyespor'un bu sezonki performansıyla dikkatleri çektiğini anlatan Üzülmez, "Biz onlara önemli bir pozisyon vermeden galip geldik. Bu başarının tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Camiamıza yakışan bu şampiyonluğu yaşattığımız için gururluyuz." ifadelerini kullandı.
İbrahim Üzülmez, yeni sezonda devam edip etmeyeceğiyle ilgili yöneltilen soru üzerine, "Başkanımızla görüşmemiz çok olmadı. Süper Lig'e yükselmeyi garantiledikten sonra oturup konuşuruz diye düşündük. Artık bittiğine göre, hafta içi oturur ve konuşuruz. Benimle sözleşme yapılır ama kadro mühendisliği de iyi yapılmalı. Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de hedefleri olması gerekir. Başkanımızla oturup, kendi şartlarımdan daha çok, nasıl bir kadro yapabileceğimiz konusunu konuşmak istiyorum. Benim açımdan sıkıntı yok." cevabını verdi.
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