Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, bir yıl aradan en üst seviye lige çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor taraftarlarına büyük bir mutluluk verdiklerinin farkında olduklarını belirterek, "Sezon başında kulüp başkanımız Hasan Kemal Yardımcı'nın inancı ve kararlılığı ile çıkmış olduğumuz bu yolda ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig'e şampiyon olarak yükselmeyi başarmanın ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gördük. İnandığınız zaman mutlaka sonuca varıyorsunuz." dedi.



Çaykur Rizespor'un sıkıntılı bir dönemde bu hedefine ulaştığını kaydeden Bakır, "1. Lig çok zor. Skoru ve sonucu belli olmayan bir lig. Bu zorlu ligde şampiyon olarak bunu başardık. Uzun bir maratonun sonunda ulaşmış olduğumuz şampiyonluğun mutluluğunu yaşıyoruz. Her yerde bir coşku var. Taraftarlarımıza bu sevinci ve mutluluğu yaşattığımız için biz de seviniyoruz." diye konuştu.



Ligde sahalarındaki son maçın ardından çeşitli etkinlikler yapmayı planladıklarını ifade eden Bakır, şunları kaydetti:



"Çaykur Rizespor, tüm Türkiye'deki futbolseverlere zoru başarmayı göstermiş oldu. Süper Lig'den düşmek birçok maddi ve manevi problemi beraberinde getiriyor. Sosyal tarafı da var. Çaykur Rizespor, maddi ve manevi sorunları aşmayı başararak bu konuda bir kez daha tarihe sportif anlamda not düşürmüş bir takımdır. Bundan sonra ligde kalıcı olmak, doğru şeyleri yapmak ve herkesin beğenisi kazanan bir takım oluşturmak için çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz."



Hasan Yavuz Bakır, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü'nü tebrik ederek, başarılar dilediklerini sözlerine ekledi.

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