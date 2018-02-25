Spor Toto 1. Lig'in liderli Çaykur Rizespor, Hüseyin Kalpar yönetimindeki Tetiş Yapı Elazığspor'u ağırladı. İbrahim Üzülmez'in öğrencileri maçın başlarında 1-0 öne geçti.

Son haftaların formda ismi Samu, 12. dakikada sahne alarak takımını öne geçiren golü attı. Paraguaylı futbolcu son 3 maçındaki 5. golünü atmış oldu. Bu gol aynı zamanda 22 yaşındaki forvetin ligdei 15. golü oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

Mücadelede son anlara girilirken Elazığspor penaltı kazandı. 90+1. dakikada topun başına geçen Ioan Hora hata yapmadı ve takımına eşitliği getiren golü kaydetti.

Rizespor bu sonuçla puanını 45'e yükseltirken Elazığspor'un puanı 35'de kaldı.

ÇAYKUR RİZESPOR: 1 - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: 1

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Engin Erdem, Mehmet Emin Tuğral

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Ramos, Mehmet Uslu, Abdullah Durak (Dk. 46 Lincoln), Koray Altınay, Recep Niyaz, Süleyman Koç (Dk.73 Oğulcan Çağlayan), Samudio (Dk.89 Turgut Doğan Şahin), Vedat Muric

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet Sabri Fener, Orhan Şam, Mehmet Yiğit, Murat Akça, Canberk Dilaver, Bjarnason, Alparslan Öztürk (Dk.68 Mertan Caner Öztürk), Tom (Dk.90+5 Sezgin Coşkun), Hora, Muhammet İldiz (Dk.57 Kadir Bekmezci), Diarra

GOL: Dk.12 Samudio (Çaykur Rizespor), Dk.90+1 (penaltıdan) Hora (Tetiş Yapı Elazığspor)

SARI KARTLAR: Dk.15 Ramos, Dk.57 Recep Niyaz, Dk.74 Samudio, Dk.85 Gökhan Akkan, Dk.90 Sadaane (Çaykur Rizespor), Dk.35 Alparslan Öztürk, Dk.40 Diarra, Dk.51 Murat Akça, Dk.78 Mertan Caner Öztürk (Tetiş Yapı Elazığspor)