Çaykur Rizespor - G.Antep Bld.Spor düellosu

Çaykur Rizespor ve G.Antep Bld.Spor, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Çaykur Rizespor 66 puanla 1. sırada, G.Antep Bld.Spor 53 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. G.Antep Bld.Spor son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 324. İddaa'da Çaykur Rizespor kazanır 1.60, berabere biter 3.40, G.Antep Bld.Spor kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Çaykur Rizespor önceki hafta G.Antep Bld.Spor mücadelesinde 2-1 kazandı.

G.Antep Bld.Spor, Çaykur Rizespor karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Çaykur Rizespor, 35 gol attı ve 15 gol yedi.

G.Antep Bld.Spor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. G.Antep Bld.Spor, deplasmanda 27 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.