Çaykur Rizespor, gol kralını bırakmadı

Yeşil-mavili kulübün resmi internet sayfasından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Geçtiğimiz sezon 20 gol atarak ligde gol kralı olan 1995 doğumlu Paraguaylı yıldız futbolcumuz Braian Jose Samudio Segovia ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı. Çaykur Rizespor ailesi olarak Samudio'nun başarılarının devamını ve iç transferde gerçekleşen bu güzel gelişmenin hayırlı olmasını diliyoruz."
ATTIĞI 20 GOLLE ŞAMPİYONLUĞA ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI
Çaykur Rizespor ile Brain Samudio'nun yolu bu sezon başında kesişti. Brezilya Serie B takımlarından Guarani FC'den teknik direktör Hikmet Karaman'ın büyük ısrarları ile sezon başında kiralanan Brain Samudio, yeşil-mavili forma altında geçirdiği ilk sezonunda büyük başarılara imza attı. Spor Toto 1'inci Lig'de çıktığı 32 maçta rakip fileleri 20 kez havalandıran Samudio, 2017-2018 sezonunun 'Gol Kralı' oldu ve takımı Çaykur Rizespor'un bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselmesinde önemli katkı sağladı.
DEPLASMANLARI SEVİYOR
Brain Samudio, bu sezon kaydettiği 20 golün 12'sini deplasmanlarda atarken iç sahada oynanan maçlarda 8 gol kaydetti. Ligin 22'nci haftasında Ankara'da oynanan Ankaragücü maçında 3 golle 'hat-trick' yapan Paraguaylı oyuncu diğer maçlarda birer gol kaydetti. Rize'de oynanan maçta da Ankaragücü'ne 1 gol atan Samudio'nun ligde en fazla gol attığı takım Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e doğrudan katılma şansı elde eden lig 2'ncisi Ankaragücü oldu. Samudio, başkent temsilcisine toplamda 2 maçta 4 gol attı. Bu sezon takımı adına en istikrarlı oyuncuların başında gelen Samudio, 32 maçta toplam 2 bin 812 dakika süre aldı ve 20 golün yanında 5 asist de yaparak takımına katkı sağladı.
KENDİ BEKLENTİLERİNİ AŞTI
Sezon genelindeki performansını değerlendiren Brain Samudio, şu ifadeleri kullandı:
"Açıkça söylemek gerekirse bu kadar iyi bir performans gösterip 20 gol atmayı beklemiyordum. Ama ben bu başarıyı çok çalışmaya bağlıyorum. Antrenmanlarda iyi çalışıyorum ve hocamızda bana kendimi geliştirebilmek için çok yardımcı oluyor. Gol atıp atmamaktan daha önemli olan şey takıma fayda sağlamaktır. Benim önceliğim her zaman Çaykur Rizespor'un başarısıdır. Takımım için elimden geleni yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Rize'de mutluyum ve burada kaldığım için sevinçliyim."
KALEYE HOPF GEÇİYOR
Çaykur Rizespor'un, tamamlanan sezonda Spor Toto Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği'nin kalecisi Johannes Hopf ile anlaşmaya vardığı, oyuncunun kulübü ile ise pazarlık aşamasında olduğu öğrenildi.
Gençlerbirliği ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan kaleci ile görüşen Çaykur Rizespor'un transfer komitesinin oyuncu ile her konuda anlaştığı fakat kulübü ile pazarlık aşamasında oldukları belirtildi. Çaykur Rizespor'un kaleci transferi için Hopf'un dışında başka bir alternatifi de değerlendirmek için arayışlarını sürdürdüğü kaydedildi.
30 yaşındaki kaleci Hopf, kariyerine 2008 yılında Ystads IF takımında başladı. Buradan İsveç kulübü Hammarby'a transfer oldu ve uzun yıllar bu kulübün kaleciliğini yaptı. Hammarby'dan Gençlerbiliği'ne 975 Bin Euro bonservis bedeli ile transfer olan başarılı kaleci Gençlerbirliği ile 33 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçına çıktı.
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