TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı İsveçli stoper Alexander Milosevic ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Alexander Milosevic ile görüşülerek, karşılıklı anlaşma yoluna gidildiği belirtildi.

Açıklamada, Milosevic'e kulübe yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

Defans oyuncusu, yeşil-mavili ekibin bu sezon ligde 5, kupada ise bir maçında görev aldı.