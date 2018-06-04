Çaykur Rizespor yapılan yazılı açıklamada, "Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 20 gol atarak ligde gol kralı olan Paraguaylı yıldız futbolcu Braian Samudio ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Çaykur Rizespor ailesi olarak Samudio'nun başarılarının devamını ve iç transferde gerçekleşen bu güzel gelişmenin hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.