ÇAYKUR yaş çay bedeli ödemeleri ne kadar?

ÇAYKUR'un, üreticilere eylül ayı yaş çay bedeli olan 264 milyon lirayı ödemeye başladığı bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, geçen ay alınan 131 bin 500 ton yaş çay karşılığı üreticilere 264 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Söz konusu paranın, dün itibarıyla üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı ifade edilen açıklamada, ödemelerin ay sonuna kadar tamamlanacağı kaydedildi.

ÇAYKUR

yaş çay bedeli

çaykur yaş çay bedeli