Festival duyurularının ardı arkası kesilmiyor. İstanbul Caz Festivali’nden sonra geçen hafta Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, 2-13 Mayıs’ta gerçekleşecek Zorlu PSM Caz Festivali’nde sahne alacak isimleri özel bir davette paylaştı. Festivalin ikinci yılı olmasına rağmen yıldız, headline isimlerle ön plana çıkma niyeti yok. Gelen her isim kendi alanında iyi ve de keşfe açık. Abbas’a “Bu belli ki headline festivali olmayacak” deyince, afiş ve program dosyasını gösterip “Bütün sanatçı isimleri alfabetik sıralandı. Bir ismi ayrıca çok ön plana çıkarma gibi bir niyetimiz yok. Etkinliğin bütünü önemli” dedi. Gerçi sanatçı egolarıyla başa çıkmak o kadar kolay olmasa gerek ancak bu konuda ağzından laf alamadım... HT Cumartesi'nden Ece Ulusum'un haberi...

Etkinliğin bir diğer yanı, İstanbul Caz Festivali, Akbank Caz Festivali ve de Montreux Caz Festivali gibi yalnızca caz müzik türüyle kısıtlanmaması. Gerçi “O halde neden caz deniyor?” diyenler oldu, listeye bakarsanız caz müzisyenlerinin ağırlıkta olduğunu göreceksiniz. Bunu bir renkli çiçek buketi olarak düşünün!

SÜRPRİZ İSİMLER DE OLABİLİR

İsimlere gelecek olursak; 12 günlük etkinlikte efsane keman virtüözü Ara Malikian, Bosna Hersek’in ikonik yıldızı Dino Merlin, “Çıplak Ayaklı Diva” Cesaria Evora’ya bir saygı duruşu niteliğindeki tribute grubu Cesaria Evora Tribute, caz müzik sahnesinde 35 yılı aşan kariyeriyle ikonik bir figür haline gelen Amerikalı gitarist ve besteci Bill Frisell, Pink Floyd şarkılarına kattıkları benzersiz yorum ve nefes kesen görsellerle müzikseverleri büyüleyen The Australian Pink Floyd Show, Ahmet Ertegün anısına hazırlanan Karsu Plays Atlantic Records özel projesi ve popüler şarkıların caz uyarlamalarıyla büyük beğeni toplayan projesi Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox ve daha birçok isim de festivalde yerini alacak. Eh, ‘ülke gerilimi’ yüzünden gelmekten vazgeçen, heyecanla beklediğimiz bir isim de var; Gregory Porter... Artık bunlara ne şaşırıyor ne de üzülüyoruz.

GENÇLERE YENİ SAHNE

Caz müzisyenliği Türkiye’de kendine daha yeni yeni yer bulmaya başlıyorken festivaller de gençlere el uzatıyor. Zorlu PSM’nin de böyle bir projesi var. Festival boyunca ‘Jazz It Up!’ projesi. Amfi’de Türkiye caz müzik sahnesinin genç yeteneklerinin akşamüstü gerçekleşecek performansları izlenebilecek. Portrait and a Dream, Burak Küçük Trio, Biidar, Gagarin Jazz Band, Deniz Özçelik Quintet, JMH, Deli Bakkal, İpek Göztepe ve Erkan Ar Trio...

Müzik performansları haricinde; konsept partilere, değerli konukların katılımıyla gerçekleştirilecek panellere, farklı konseptlerin işleneceği atölyelere ve film gösterimlerine ev sahipliği yapacak. Festival aynı zamanda, geniş yelpazesiyle plak pazarı, açık havada ücretsiz etkinlikleri, film ve belgesel gösterimleri ile kültür-sanat hayatında başlattığı geleneğe devam edecek.

14 YIL SONRA NICK CAVE

Garanti Caz Yeşili, İstanbul Caz Festivali’nin 25. yılında Nick Cave’i İstanbul’da ağırlayacağını açıkladı. Bu yıl 26 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin yıldız ismi Nick Cave ve grubu the Bad Seeds, 10 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşacak. Festivalin diğer konukları arasında LP ve Marcus Miller var.

CRR 5. Caz Şubatı başladı!

Bu hafta piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh’in konseriyle başlayan 5. Cemal Reşit Rey Caz Şubatı, Azerbaycan, Tunus, Lübnan, Filistin ve Makedonya olmak üzere 5 farklı ülkeden farklı müzisyeni ağırlayacak. Sahne alacak diğer isimlerse ödüllü besteci ve piyanist TarekYamani, Marcel Khalife ile Makedonyalı klarnet ustası Ismail Lumanovski, flüt ve ud sanatçısı Rabih Abou Khalil, Filistinli ud üstadı üç kardeş, Samir, Wissam ve Adnan’dan oluşan ve ünlü şair Mahmut Derviş’in sözlerini müzikle buluşturan Trio Joubran, usta ve ud sihirbazı olarak anılan Anouar Brahem.