DHA'da yer alan habere göre; The Guardian´da yer alan habere göre, satın alma sonrası oluşan yeni şirket altı milyon müşterisi ve 9 bin 500 çalışanıyla Birleşik Krallık´ın altıncı büyük bankası olacak.

CYBG ve Virgin Money, 1.7 milyar sterlin (2.25 milyar dolar) tutarındaki satın alma anlaşmasıyla toplam 70 milyar sterlin (92.7 milyar dolar) kredi hacmi olan yeni bir banka oluşturuyor.

Bankacılık grubu 2021´e kadar operasyonlarında sadeleşmeye giderek yılda 120 milyon sterlin tasarruf etmeyi planlıyor. Bu tasarruf planı kapsamında ise CYBG toplam personelinin yüzde 16´sını işten çıkartacağını, 250 şubenin ise kapatılacağını duyurdu.

Anlaşmaya göre CYBG Virgin Money hisseleri için hisse başına, Cuma günü kapatış fiyatı (306 sterlin) baz alınarak, 1.2125 yeni şirket hissesi verecek. Birleşme ile şirketin hisselerinin değeri 371 sterline yükseldi.

1995 yılında kurulan Virgin Money hisselerinin yüzde 35´i de - yedi yıl önce Northern Rock adlı bankanın vergi mükelleflerinin paralarıyla kurtarılmasını yöneten ve bu sebeple eleştirilen - Sir Richard Branson´a ait.



