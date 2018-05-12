CD Everton - Curico Unido maçı istatistikleri

Şili Premier Lig maçında CD Everton ile Curico Unido, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:00. CD Everton 7 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Curico Unido 10 puanda ve 12. sırada. CD Everton son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Curico Unido son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 375. İddaa'da CD Everton kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Curico Unido kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

CD Everton önceki hafta Huachipato mücadelesinde 1-2 kazandı.

Curico Unido ise Audax Italiano karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan CD Everton, 6 gol attı ve 10 gol yedi.

Curico Unido ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Curico Unido, 5 gol atarken 7 gol yedi.