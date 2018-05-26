CD Everton - Deportes Temuco maçı öncesi rakamlar

CD Everton ve Deportes Temuco, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. CD Everton 8 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Deportes Temuco 11 puanda ve 13. sırada. CD Everton, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Deportes Temuco son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 336. İddaa'da CD Everton kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Deportes Temuco kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

CD Everton önceki hafta Antofagasta mücadelesinde 0-3 yenildi.

Deportes Temuco, Universidad Catolica karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan CD Everton, 7 gol attı ve 11 gol yedi.

Deportes Temuco ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deportes Temuco, 5 gol atarken 11 gol yedi.