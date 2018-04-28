CD Everton - Union Espanola maçı rakamları

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. CD Everton, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Union Espanola takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:30. 6 puanlı CD Everton 16. sırada bulunuyor, Union Espanola 15 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi CD Everton, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Union Espanola, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 420 kodlu maçı oynayanlar; CD Everton galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Union Espanola galibiyet oranı 2.60. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

CD Everton önceki hafta Union Espanola mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Union Espanola ise CD Everton maçında 0-0 berabere kaldı.

CD Everton, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. CD Everton, kendi sahasında 5 gol attı, 9 gol yedi.

Union Espanola, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Union Espanola 8 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.