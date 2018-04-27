CD Everton - Union Espanola maçı rakamları

Şili Premier Lig maçında CD Everton ile Union Espanola, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 23:30. 6 puanlı CD Everton 16. sırada bulunuyor, Union Espanola 15 puana sahip ve 8. sırada. CD Everton son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Union Espanola son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 420. İddaa'da CD Everton kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Union Espanola kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

CD Everton son haftadaki Union Espanola müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Union Espanola ise CD Everton maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet alan CD Everton, 5 gol attı ve 9 gol yedi.

Union Espanola ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Union Espanola, 8 gol atarken 9 gol yedi.