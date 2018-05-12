CD Feirense - Estoril sahaya çıkıyor

Portekiz Premier Lig maçında CD Feirense ile Estoril, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi CD Feirense 30 puanla 15. sırada, Estoril 29 puanla 18. sırada bulunuyor. CD Feirense son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Estoril son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 539 kodlu maçta; İddaa oynayanlar CD Feirense kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Estoril sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

CD Feirense son haftadaki Vitoria Guimaraes müsabasında 0-1 kazandı.

Estoril, Arouca karşılaşmaında 4-2 kazandı.

CD Feirense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. CD Feirense, kendi sahasında 19 gol attı, 23 gol yedi.

Estoril ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Estoril, 12 gol atarken 32 gol yedi.