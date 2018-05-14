Ceara - America Mineiro rakamlar

Brezilya Serie A maçında Ceara ile America Mineiro, 15 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:00. Ceara 2 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken America Mineiro 6 puanda ve 10. sırada. Ceara son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. America Mineiro son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 631. İddaa'da Ceara kazanır 2.00, berabere biter 2.80, America Mineiro kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Ceara son haftadaki ABC Natal müsabasında 1-0 kazandı.

America Mineiro ise CRB karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Ceara, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 3 gol yedi.

America Mineiro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. America Mineiro, 1 gol atarken 6 gol yedi.