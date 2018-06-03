Ceara - Cruzeiro sahaya çıkıyor

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Ceara, 04 Haziran 2018 Pazartesi günü Cruzeiro takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:00. Maç öncesi Ceara 3 puanla 19. sırada, Cruzeiro 13 puanla 8. sırada bulunuyor. Ceara, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Cruzeiro, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 403 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ceara kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 2.80, Cruzeiro sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Ceara son haftadaki Bahia müsabasında 2-1 yenildi.

Cruzeiro ise Atletico Mineiro maçında 6-1 kazandı.

Ceara, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 6 gol yedi.

Cruzeiro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cruzeiro, 1 gol atarken 2 gol yedi.