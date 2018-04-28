Ceara - Flamengo maçı rakamları

Brezilya Serie A maçında Ceara ile Flamengo, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Ceara 1 puanla 16. sırada, Flamengo 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Ceara, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Flamengo, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 638 kodlu maçı oynayanlar; Ceara galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 2.90, Flamengo galibiyet oranı 1.90. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Ceara son haftadaki Gremio Alegrense müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Flamengo ise Ceara maçında 0-0 berabere kaldı.

Ceara, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Ceara, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Flamengo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Flamengo, 2 gol atarken 2 gol yedi.