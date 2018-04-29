Ceara - Flamengo maçı rakamları

Brezilya Serie A maçında Ceara ile Flamengo, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. 1 puanlı Ceara 16. sırada bulunuyor, Flamengo 4 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Ceara, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Flamengo, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 638 kodlu maçı oynayanlar; Ceara galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 2.90, Flamengo galibiyet oranı 1.90. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Ceara son hafta oynanan Gremio Alegrense maçında 1-1 berabere kaldı.

Flamengo ise Ceara maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Ceara, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Flamengo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Flamengo, 2 gol atarken 2 gol yedi.