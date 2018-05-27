Ceara - Gremio Alegrense maçı öncesi rakamlar

Ceara ve Gremio Alegrense, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:00. Ceara 3 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Gremio Alegrense 9 puanda ve 8. sırada. Ceara, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Gremio Alegrense son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 347 kodlu maçı oynayanlar; Ceara galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 2.90, Gremio Alegrense galibiyet oranı 1.85. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Ceara son hafta oynanan Bahia maçında 2-1 yenildi.

Gremio Alegrense ise Internacional karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Ceara, 2 gol attı ve 5 gol yedi.

Gremio Alegrense, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gremio Alegrense 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.