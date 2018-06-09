Ceara - Palmeiras maç önü

Brezilya Serie A maçında Ceara ile Palmeiras, 10 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. 4 puanlı Ceara 20. sırada bulunuyor, Palmeiras 17 puana sahip ve 3. sırada. Ceara, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Palmeiras, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 316 kodlu maçı oynayanlar; Ceara galibiyet oranı 4.50, beraberlik oranı 2.90, Palmeiras galibiyet oranı 1.50. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Ceara önceki hafta Palmeiras mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Palmeiras, Ceara karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Ceara, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 7 gol yedi.

Palmeiras ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Palmeiras, 6 gol atarken 4 gol yedi.