Cebe sığan bir yazıcı: HP Sprocket

HP, fotoğraf baskısı almanın en keyifli ve renkli yollarından birini HP Sprocket fotoğraf yazıcısını piyasaya sürdü. Unutulmaz anların sadece online ortamda saklanmasını zorunluluk olmaktan çıkaran cep yazıcıları, kullanıcılara akıllı telefon ve tabletlerden bluetooth bağlantısı ile her an her yerden fotoğraf basma olanağı sunuyor.
Şık ve kompakt tasarımı ile her yere taşınabilen HP Sprocket sayesinde arzu edilen her fotoğraf 5 x 7.6 cm boyutlarında anında basılabilir; filtreler, çerçeveler, emojiler, metinler ve birbirinden renkli daha fazla seçenekle kişiselleştirilebilir. Baskısı alınan fotoğraflar ise kağıdın yapışkanlı arka yüzü sayesinde arzu edilen her yerde süsleme ve dekorasyon amaçlı kullanılabilir.
iOS ve Android üzerinde ücretsiz olan HP Sprocket App, kullanıcıların akıllı telefon ve sosyal medya fotoğraflarını renkli çerçeveler, yazılar, çıkartmalar, filtreler ve daha fazlasıyla kolayca özelleştirmelerini sağlıyor. Sprocket ile 5 x 7.6 cm boyutlarında baskısı alınan fotoğraflar su geçirmez özellikte olmasının yanı sıra lekelenmeye ve yırtılmaya karşı dayanıklı.
Baskı kağıtlarının yapışkanlı arka yüzü sayesinde fotoğraflarla istenilen yer süslenebilir. Kullanıcılar akıllı telefonları ve tabletleriyle hemen hemen her yere taşınabilir cep boyutundaki yazıcılara Bluetooth bağlantısı sayesinde bağlanabiliyor.
Beyaz Sprocket modeli pembe altın rengi vurgular ile şık bir görüntü sunarken siyah renkteki model gümüş rengi detaylar taşıyor. 10 paket HP ZINK Fotoğraf Kağıdı ile birlikte gelen ürünün KDV dahil fiyatı 499 TL. HP ZINK Fotoğraf Kağıdı paketlerinin (paket başına 20 kağıt) her biri KDV dahil 49 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
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