Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 11 ayda tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 655 milyon 941 bin 800 adet oldu. Tedavüle verilen madeni paraların değeri ise 219 milyon 481 bin 106 lira olarak hesaplandı.
Yılın ilk yarısında tedavüle verilen 335 milyon 622 bin 800 adet madeni parayla Türk halkının cebine 99 milyon 482 bin 456 liralık bozuk para girmişti.
Darphane verilerine göre, 11 ayda 138 milyon 868 bin 900 adet 1 lira, 63 milyon 537 bin adet 50 kuruş, 97 milyon 450 bin adet 25 kuruş, 158 milyon 520 bin 300 adet 10 kuruş, 166 milyon 338 bin adet 5 kuruş ve 31 milyon 227 bin 600 adet 1 kuruş dolaşıma verildi.
Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009'dan bu yana da 6 milyar 663 milyon 501 bin 62 adet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri ise 2 milyar 306 milyon 322 bin 847,50 lira oldu.
EN ÇOK 10 KURUŞ, EN AZ 1 KURUŞ
Darphane verilerine göre, 2009'dan bu yana tedavüle en çok 10 kuruş, en az ise 1 kuruş verildi. 2009 yılından bu yana piyasaya 1 milyar 675 milyon 52 bin 50 adet 10 kuruş sunuldu.
Söz konusu dönemde piyasaya 1 milyar 612 milyon 402 bin 750 adet 5 kuruş, 1 milyar 469 milyon 967 bin 512 adet 1 lira, 989 milyon 91 bin 250 adet 25 kuruş, 677 milyon 116 bin 950 adet 50 kuruş ve 239 milyon 870 bin 550 adet 1 kuruş verildi.
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