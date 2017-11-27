Çeçen lider Ramazan Kadirov: Hayalim istifa etmek

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Kadirov, nadiren verdiği röportajlardan birinde hayalinin istifa etmek olduğunu çünkü bölgeye liderlik etme sorumluluğunu çok ağır bulduğunu söyledi.

Ramazan Kadirov, babası Ahmet Kadirov'un 2004'te suikasta uğramasının ardından Çeçen siyasetinde güç kazanmış ve 2007 yılında Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan bölgesinin başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Kadirov'un birçok açıklaması geniş çevreler tarafından, bölgeye ek kaynaklar ve ayrıcalıklar tanınmasını sağlamak için Kremlin'le yapılan güç pazarlığının bir parçası olarak değerlendiriliyor.