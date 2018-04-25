Çeçenistan Lideri Kadirov’dan Trump ve Merkel açıklaması

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer batılı yetkililerin yaptırımlarına karşı uzun zaman önce misilleme yapıldığını söyledi.

İHA'nın haberine göre Kadirov, "Eğer bu ülkeye gelirlerse hemen onları gözaltına alır ve hapishaneye koyarız. Burada banka hesapları varsa, hemen engelleyeceğiz" dedi. Ramazan Kadirov ayrıca ABD'nin teröristlerle mücadele konusunda söylediklerine sadık kalması gerektiğini de ifade etti.

Aralık 2017'de ABD, Ramazan Kadirov da dahil olmak üzere "Magnitski yasası” uyarınca 5 Rusya hükümet yetkilisine yaptırım getirmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER