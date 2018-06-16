Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, 2019 FIBA Dünya Kupası elemelerinde Ankara'da oynayacakları Ukrayna ve İsveç karşılaşmalarını kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

Cedi Osman, A Milli Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 28 Haziran'da Ukrayna ve 1 Temmuz'da İsveç ile Ankara Spor Salonu'nda yapacağı karşılaşmalar öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ve İsveç maçlarının hazırlıklarına kısa süre sonra başlayacağını aktaran Cedi, "Zorlu iki maç yapacağız. En büyük amacımız Ukrayna ve İsveç ile oynayacağımız karşılaşmaları kazanmak olacak. Ama biz her zaman kendi taraftarımız önünde iyi basketbol oynuyoruz. Ankara'daki 2 maçı başarı ile geride bırakmayı hedefliyoruz. Ukrayna'nın iyi bir kadrosunun olduğunu ve tecrübeli oyuncularının bulunduğunu düşünüyorum. Ukrayna ile geçen sene de hazırlık maçında karşılaşmıştık. Zorlu karşılaşmalar olacak." ifadelerini kullandı.

Ev sahibi oldukları maçlarda taraftar desteğinin önemine de dikkati çeken milli basketbolcu, "Ankara Spor Salonu'na gelme şansı olanlar bizi yine en iyi şekilde destekleyecektir. İstanbul'da oynadığımız maçlardaki gibi salonun dolu olacağını düşünüyorum. Sonuçta biz, gücümüzü taraftarlarımızdan alıyoruz. Bu iki zorlu karşılaşmada taraftarlarımızın bizimle Ankara Spor Salonu'nda olmalarını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

"ÇİN'DE ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

Cedi Osman, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda oynamanın kendisi için çok değerli olduğunu aktardı.

İspanya'daki 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda da forma giydiğinin altını çizen 23 yaşındaki oyuncu, "2014 yılında da kadrodaydım ama çok fazla dakika alamıyordum. Benim ilk A Milli Takım tecrübemdi. Şimdi Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almak ve ülkemizi de en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ancak bundan önce bizim Ukrayna ve İsveç maçlarını düşünmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BEKLEDİĞİMDEN İYİ BİR SEZON GEÇİRDİM"

Cedi Osman, NBA'de ilk yılında beklediğinden iyi bir sezon geçirdiğini dile getirdi.

ABD'deki ilk sezonunda Cavaliers ile Golden State Warriors'a karşı final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmek zorunda kalan ay-yıldızlı oyuncu, şunları kaydetti:

"NBA'de ilk yılımda beklediğimden de iyi bir sezon geçirdim. Kendi açımdan çok iyi bir sezon oldu ve iyi bir tecrübe elde ettim. İlk yılımda NBA'de final oynadım. Şampiyonluk yüzüğüne dört maç uzaktaydım. Maalesef şampiyonluğa ulaşamadık ama benim için iyi bir sezon oldu. LeBron James ile aynı takımda oynamak herkesin hayalidir. Benim de hayallerimden biriydi ve ben o şansı yakaladım. Bir yıl boyunca bana çok yardımcı olarak tecrübelerini aktardı. Kendisiyle sürekli konuşuyorduk. Çok da iyi bir arkadaşlığımız, dostluğumuz vardı. Benim açımdan her şey beklediğimden de iyiydi."

Cedi, NBA'de forma giymesi nedeniyle milli takımın sezon içinde yaptığı karşılaşmalarda oynayamamasının kendisi için zor olduğunu vurgulayarak, "Bu durum hem bizler hem de diğer ülkeler için zorluydu. Takımların hiçbiri gerçek kadrolarıyla maçlara çıkamadı. Bu nedenle sürpriz sonuçlar da ortaya çıktı. Ama şu an sezonlar tamamlandı ve maçlarda tüm oyuncular oynayabilecek. Bu durumda maçların daha keyifli olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu, sezon boyunca gönderdikleri mesajlarla kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.