Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, 2019 FIBA Dünya Kupası elemelerinde Ankara'da oynayacakları Ukrayna ve İsveç karşılaşmalarını kazanmayı hedeflediklerini belirtti.
Cedi Osman, A Milli Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 28 Haziran'da Ukrayna ve 1 Temmuz'da İsveç ile Ankara Spor Salonu'nda yapacağı karşılaşmalar öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde açıklamalarda bulundu.
Ukrayna ve İsveç maçlarının hazırlıklarına kısa süre sonra başlayacağını aktaran Cedi, "Zorlu iki maç yapacağız. En büyük amacımız Ukrayna ve İsveç ile oynayacağımız karşılaşmaları kazanmak olacak. Ama biz her zaman kendi taraftarımız önünde iyi basketbol oynuyoruz. Ankara'daki 2 maçı başarı ile geride bırakmayı hedefliyoruz. Ukrayna'nın iyi bir kadrosunun olduğunu ve tecrübeli oyuncularının bulunduğunu düşünüyorum. Ukrayna ile geçen sene de hazırlık maçında karşılaşmıştık. Zorlu karşılaşmalar olacak." ifadelerini kullandı.
Ev sahibi oldukları maçlarda taraftar desteğinin önemine de dikkati çeken milli basketbolcu, "Ankara Spor Salonu'na gelme şansı olanlar bizi yine en iyi şekilde destekleyecektir. İstanbul'da oynadığımız maçlardaki gibi salonun dolu olacağını düşünüyorum. Sonuçta biz, gücümüzü taraftarlarımızdan alıyoruz. Bu iki zorlu karşılaşmada taraftarlarımızın bizimle Ankara Spor Salonu'nda olmalarını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.
"ÇİN'DE ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"
Cedi Osman, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda oynamanın kendisi için çok değerli olduğunu aktardı.
İspanya'daki 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda da forma giydiğinin altını çizen 23 yaşındaki oyuncu, "2014 yılında da kadrodaydım ama çok fazla dakika alamıyordum. Benim ilk A Milli Takım tecrübemdi. Şimdi Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almak ve ülkemizi de en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ancak bundan önce bizim Ukrayna ve İsveç maçlarını düşünmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
"BEKLEDİĞİMDEN İYİ BİR SEZON GEÇİRDİM"
Cedi Osman, NBA'de ilk yılında beklediğinden iyi bir sezon geçirdiğini dile getirdi.
ABD'deki ilk sezonunda Cavaliers ile Golden State Warriors'a karşı final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmek zorunda kalan ay-yıldızlı oyuncu, şunları kaydetti:
"NBA'de ilk yılımda beklediğimden de iyi bir sezon geçirdim. Kendi açımdan çok iyi bir sezon oldu ve iyi bir tecrübe elde ettim. İlk yılımda NBA'de final oynadım. Şampiyonluk yüzüğüne dört maç uzaktaydım. Maalesef şampiyonluğa ulaşamadık ama benim için iyi bir sezon oldu. LeBron James ile aynı takımda oynamak herkesin hayalidir. Benim de hayallerimden biriydi ve ben o şansı yakaladım. Bir yıl boyunca bana çok yardımcı olarak tecrübelerini aktardı. Kendisiyle sürekli konuşuyorduk. Çok da iyi bir arkadaşlığımız, dostluğumuz vardı. Benim açımdan her şey beklediğimden de iyiydi."
Cedi, NBA'de forma giymesi nedeniyle milli takımın sezon içinde yaptığı karşılaşmalarda oynayamamasının kendisi için zor olduğunu vurgulayarak, "Bu durum hem bizler hem de diğer ülkeler için zorluydu. Takımların hiçbiri gerçek kadrolarıyla maçlara çıkamadı. Bu nedenle sürpriz sonuçlar da ortaya çıktı. Ama şu an sezonlar tamamlandı ve maçlarda tüm oyuncular oynayabilecek. Bu durumda maçların daha keyifli olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Milli basketbolcu, sezon boyunca gönderdikleri mesajlarla kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.