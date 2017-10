Geçen seneki takımın hayli değiştiğini belirten Birkan Batuk, yeni sezondaki hedeflerden, takıma bu sene katılan oyunculara, kendi gelişimi ve kariyer planlamasına kadar birçok konuda DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon için hedeflerinin yarıştıkları her kulvarda en yukarısı olduğunu belirten Birkan Batuk, "Hedeflerimiz her zaman yüksek. Türkiye Lig'inde şampiyonluk, Türkiye Kupası'nı kazanabilmek ve aynı zamanda EuroLeague'de Final Four yapabilmek. Bunların hepsini sırasıyla düşünmemiz gerekiyor. Öncelikle Final Four oynamak için top 8'e kalmamız gerekiyor. Öncelikli hedefimiz var. Yeni bir takımız, yeni bir oluşumuz. Haftaya sezon başlıyor. İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Birbirimize adapte olduk ve hala da olmaya devam ediyoruz. Çünkü; sezon çok uzun ve sabırlı olmalıyız. Takım içerisinde iyi bir arkadaşlık var. Umuyorum ki bu da sahaya yansıyacaktır. İyi mücadele eden bir takım ortaya çıkarsa bu da bize başarıyı getirir" şeklinde konuştu.



"YENİ TRANSFERLER KARAKTERLİ OYUNCULAR"

Geçen sene kadrodaki oyunculardan bu sezon sadece 3 tanesinin kaldığı hatırlatılması üzerine Batuk, "Yeni gelen oyuncular da karakteri düzgün oyuncular. Takım içerisindeki o uyumu yakaladığımızı düşünüyorum. Bunu Slovenya'daki sezon başı kampında gördük. Cedi ve Furkan'ın NBA'ye gitmesi hem Anadolu Efes hem de Türk basketbolu için bir gurur kaynağı. İnşallah onlarda orada çok başarılı olurlar. Biz de buradan onları gururlar izleriz" ifadelerini kullandı.



Kendi kariyer planlamasıyla ilgili de konuşan Birkan, "Anadolu Efes ile 2+1'lik yeni bir kontrat imzaladım. İnşallah burada 2 senemi doldurur, sonra da opsiyonumu kullanıp 3 sene boyunca Anadolu Efes'e hizmet ederim. Benim de burada olduğum sürece hem karakterimle, hem duruşumla hem de sahada gösterdiğim performansla örnek bir sporcu olmak istiyorum" dedi.

VLADIMIR STIMAC: UMARIM KARİYERİMİ TÜRKİYE'DE SONLANDIRIRIM

Anadolu Efes'in yeni transferlerinden Sırp basketbolcu Vladimir Stimac, uzun yıllar Türkiye'de forma giymesinden dolayı burayı evi gibi gördüğünü ve kariyerini Türkiye'de noktalamak istediğini söyledi.



Yeni sezona yeni kadro ile giren Anadolu Efes, Euroleague ve Türkiye Ligi için hazırlıklarını sürdürüyor. Euroleague için düzenlenen medya gününde lacivert-beyazlıların yeni Sırp oyuncusu Vladimir Stimac, İHA'ya transferi ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.



"SEZONUN BAŞLAMASINI İPLE ÇEKİYORUM"

Sezona hazır olduğunu belirten Stimac, "Çok hazır hissediyorum. Yeni bir takım, yeni arkadaşlar ve yeni yarışma benim için. Euroleague'de başarılı olmak için çok çalışıyoruz. Sezonun bir önce başlamasını iple çekiyorum" diye konuştu.

Anadolu Efes'ten teklifin tam zamanında geldiğini söyleyen 30 yaşındaki oyuncu, "Bu teklifin ne zaman geldiğinin bende kalmasını istiyorum. Çok güzel yürüdü her şey. Burada olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE'Yİ EVİM GİBİ GÖRÜYORUM"

Edirne, Banvit ve Beşiktaş'ta forma giymesinin ve kariyerinde Türkiye'nin yerinin sorulması üzerine Stimac, "Umarım kariyerimi Türkiye'de sonlandırırım. Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Efes'e geldiğim için de çok mutluyum. Kendimi Türkiye'de evimde gibi hissediyorum. Kendi basketbolumu da burada geliştirdim. Türkiye'yi de çok seviyorum" diye cevap verdi.



"PERASOVIC, BİZİMLE ÇOK İLGİLENİYOR"

Lacivert-beyazlıların Başantrenörü Velimir Perasovic hakkında açıklamalarda bulunan Sırp oyuncu, "Çok iyi bir antrenör. Ben geldiğimden beri benimle çok ilgileniyor. Zaten bütün takımla ilgileniyor. Kendisi ve biz çok iyi çalışıyoruz. Umarım bizim için her şey iyi gidecek" ifadelerini kullandı.



"SEZONU ÇOK İYİ GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Yoğun geçen Euroleague takvimi için ise Stimac, "İlk turda çok fazla maç oluyor. Bizim yapmamız gereken şey çok çalışmak ve maçlara iyi hazırlanmak. Bizim de zaten bunu yapacağımızı düşünüyorum. Şu an zaten çok çalışmaya başladık. Sezonu çok iyi geçireceğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"KENDİMİ BURADA İSPAT ETMELİYİM"

Takımın başarısının kendisinin önünde geldiğini vurgulayan başarılı basketbolcu, "Kendimi burada ispat etmeliyim. Daha çok çalışıyorum. Takımın başarısından sonra bireysel başarılı olmak için çok çalışmamız gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

anadolu efes

Birkan Batuk

Vladimir Stimac